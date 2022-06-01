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52 минуты назад

Дарья Спиридонова: «Кажется, Медведева сейчас даже больше в топе, чем была после Олимпиады»

Sports.ru

Серебряный призер Рио-2016 по спортивной гимнастике Дарья Спиридонова рассказала о дружбе с российскими фигуристками Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.

Дарья Спиридонова: «Кажется, Медведева сейчас даже больше в топе, чем была после Олимпиады»
Фото: Sports.ruSports.ru

– Все благодаря клубу, за который мы выступаем, – «Самбо-70». У нас просто разные подразделения. Перед Олимпиадой в Рио состоялось одно мероприятие – там и встретились. Начали общаться, потом видеться, гулять.

Я чаще с Женей общаюсь. С Алиной – больше на мероприятиях.

– Раз ты с Женей больше общаешься, расскажи, как она отреагировала на второе место на Олимпиаде-2018.

– Когда она всегда везде лидер, а тут резко… Мне кажется, что Женя очень расстроилась. Это стало для нее шоком. Не только для нее, но и для ее болельщиков и зрителей. Но в какой-то мере это сделало ее сильнее, потому что она не опустила руки, ей хотелось что-то доказать.

Кажется, сейчас она даже больше в топе, чем была после Олимпиады. Она смогла доказать, что после спорта можно что-то еще делать, популяризировать спорт. Она большая молодец, – сказала Спиридонова в интервью Алле Шишкиной на ютуб-канале «Без воды».

Фигурное катание,Евгения Медведева,Дарья Спиридонова,
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