Дарья Спиридонова: «Кажется, Медведева сейчас даже больше в топе, чем была после Олимпиады»

– Когда она всегда везде лидер, а тут резко… Мне кажется, что Женя очень расстроилась. Это стало для нее шоком. Не только для нее, но и для ее болельщиков и зрителей. Но в какой-то мере это сделало ее сильнее, потому что она не опустила руки, ей хотелось что-то доказать.