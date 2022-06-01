Навка о Загитовой: «Если стала олимпийской чемпионкой, то у нее получится быть депутатом»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка считает, что победительница Игр-2018 Алина Загитова сможет быть депутатом.

«Я считаю, что никогда не поздно и никогда не рано. Если у человека есть желание стать депутатом, то поч

Мне кажется, если она стала олимпийской чемпионкой, то у нее получится быть депутатом», – сказала Навка.

Алина Загитова: «Я знаю, что нужно нашему спорту, хочу делать его сильнее и лучше. Пока как спортсмен и телеведущая, а в будущем – кто знает»