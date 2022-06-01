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55 минут назад

Татьяна Навка: «Если Загитова стала олимпийской чемпионкой, то у нее получится быть депутатом»

Sports.ru

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка считает, что победительница Игр-2018 Алина Загитова сможет быть депутатом.

Навка о Загитовой: «Если стала олимпийской чемпионкой, то у нее получится быть депутатом»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Я считаю, что никогда не поздно и никогда не рано. Если у человека есть желание стать депутатом, то поч

Мне кажется, если она стала олимпийской чемпионкой, то у нее получится быть депутатом», – сказала Навка.

Алина Загитова: «Я знаю, что нужно нашему спорту, хочу делать его сильнее и лучше. Пока как спортсмен и телеведущая, а в будущем – кто знает»

Алина Загитова: «Если за короткий период удалось освоить профессию журналиста, то, может быть, скоро я смогу стать спортивным функционером»

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