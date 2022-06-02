Фигурист Семененко объяснил причину своего падения на шоу Плющенко

Российский фигурист Евгений Семененко, получивший травму на шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, объяснил свое падение. Его слова приводит РИА Новости.
18-летний спортсмен заявил, что решил изменить заход на четверной прыжок, после которого ударился головой об лед, не желая задеть зрителей.
«Понял, что места для тулупа не хватает и прыжок придется на сидящих зрителей. Ну и принял решение закруглить дугу на тулуп, из-за этого изменился наклон», — рассказал он.
Фигурист подчеркнул, что не считает организаторов шоу виновными в случившемся.
Семененко госпитализировали после падения во время проката на шоу Плющенко 16 апреля. Фигурист ударился головой об лед и покинул площадку на носилках. У него было диагностировано сотрясение мозга.
Семененко — участник Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В личном турнире мужчин-одиночников он показал восьмой результат. В активе спортсмена также есть золото командного чемпионата мира-2021.