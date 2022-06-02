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2 часа назад

Фигурист объяснил падение на шоу Плющенко

Lenta.ru

Российский фигурист Евгений Семененко, получивший травму на шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, объяснил свое падение. Его слова приводит РИА Новости.

Фигурист Семененко объяснил причину своего падения на шоу Плющенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

18-летний спортсмен заявил, что решил изменить заход на четверной прыжок, после которого ударился головой об лед, не желая задеть зрителей.

«Понял, что места для тулупа не хватает и прыжок придется на сидящих зрителей. Ну и принял решение закруглить дугу на тулуп, из-за этого изменился наклон», — рассказал он.

Фигурист подчеркнул, что не считает организаторов шоу виновными в случившемся.

Семененко госпитализировали после падения во время проката на шоу Плющенко 16 апреля. Фигурист ударился головой об лед и покинул площадку на носилках. У него было диагностировано сотрясение мозга.

Семененко — участник Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В личном турнире мужчин-одиночников он показал восьмой результат. В активе спортсмена также есть золото командного чемпионата мира-2021.

Фигурное катание,Евгений Семененко,Евгений Плющенко,
18+
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