Фигурист Семененко объяснил причину своего падения на шоу Плющенко

Российский фигурист Евгений Семененко, получивший травму на шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, объяснил свое падение. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

18-летний спортсмен заявил, что решил изменить заход на четверной прыжок, после которого ударился головой об лед, не желая задеть зрителей.

«Понял, что места для тулупа не хватает и прыжок придется на сидящих зрителей. Ну и принял решение закруглить дугу на тулуп, из-за этого изменился наклон», — рассказал он.

Фигурист подчеркнул, что не считает организаторов шоу виновными в случившемся.

Семененко госпитализировали после падения во время проката на шоу Плющенко 16 апреля. Фигурист ударился головой об лед и покинул площадку на носилках. У него было диагностировано сотрясение мозга.