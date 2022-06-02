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2 часа назад

Елена Вайцеховская: «Насилие в спорте идет страшное, хотя все зависит от тренера. Не должно быть закрытых систем»

Sports.ru

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о жестких методах работы тренеров.

Елена Вайцеховская: «Насилие в спорте идет страшное"
Фото: Sports.ruSports.ru

«Тренеры – разные. Есть тренеры, которые бьют, унижают, причем я не знаю, что страшнее. Я знаю спортсменку, которую тренер унижал из года в год. И она мне как-то сказала: каждый раз, когда я стояла в присутствии всей группы и это слышала, я думала – лучше бы подошел и ударил. Чем вот это вот все.

Насилие идет страшное. Но это все зависит от личности тренера. Не должно быть закрытых систем. Взять ту же ситуацию с Лизой Нугумановой. Довольно большое количество людей высказалось в поддержку ее тренера. Но все эти люди тоже не знают, что было.

Они так говорят исходя из того, что Женя Рукавицын – классный парень. И я готова это сказать, но я не знаю, какой он тренер. И кто я такая, чтобы давать оценку человеку, если я не присутствовала на его тренировках?» – сказала Вайцеховская.

Фигурное катание,
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