Елена Вайцеховская: «Насилие в спорте идет страшное"

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о жестких методах работы тренеров.

Фото: Sports.ru Sports.ru

«Тренеры – разные. Есть тренеры, которые бьют, унижают, причем я не знаю, что страшнее. Я знаю спортсменку, которую тренер унижал из года в год. И она мне как-то сказала: каждый раз, когда я стояла в присутствии всей группы и это слышала, я думала – лучше бы подошел и ударил. Чем вот это вот все.

Насилие идет страшное. Но это все зависит от личности тренера. Не должно быть закрытых систем. Взять ту же ситуацию с Лизой Нугумановой. Довольно большое количество людей высказалось в поддержку ее тренера. Но все эти люди тоже не знают, что было.