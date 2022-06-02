Тренер Левковец объяснила серебро Трусовой на Олимпиаде

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Левковец высказалась об итогах соревнований в женской одиночной программе, где второе место заняла Александра Трусова.
По ее мнению, если бы 17-летняя спортсменка отказалась от выполнения тройного акселя в короткой программе, то могла бы стать олимпийской чемпионкой.
«Если бы она не завалила короткую, итог был бы другим. Откатала бы короткую чистенько, без сбавок, и стала бы олимпийской чемпионкой. Но тут, наверное, сыграла ее упертость, что надо добить аксель. Вот и получилось.
А что касается Камилы — сломалась она, конечно. Точнее ее сломали. Плюс она катала обе программы в команднике, это тоже могло ее надломить чисто в физическом плане. Мне было очень жаль ее», — приводит слова Левковец «Матч ТВ».
В данный момент Трусова встречается с олимпийским чемпионом в командном турнире Марком Кондратюком, который был призван на срочную службу в спортроту ЦСКА.