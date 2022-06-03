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1 час назад

Семененко рассказал, как мог избежать страшного падения на шоу Плющенко

Газета.Ru

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, как мог избежать страшного падения во время шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".

Семененко рассказал, как мог избежать страшного падения на шоу Плющенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время исполнения четверного прыжка Семененко не смог приземлиться и ударился головой. После нескольких попыток подняться спортсмен был увезен в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга. В скором времени спортсмен был выписан, он уже успел принять участие в ледовом шоу Ильи Авербуха.

"Можно ли было избежать его при привычных размерах площадки – да, наверное, можно. Но я также понимаю, что лед не уменьшали специально для того, чтобы я упал. Винить никого не стоит", - признался фигурист.

Он также рассказал, что из-за нехватки места принял решение закруглить дугу на тулуп, из-за этого изменился наклон, в следствие чего произошло падение.

Ранее сообщалось, что Семененко заявил о прекращении уголовного дела, которое было возбуждено после ледового шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.

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