Семененко рассказал, как мог избежать страшного падения на шоу Плющенко

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, как мог избежать страшного падения во время шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Во время исполнения четверного прыжка Семененко не смог приземлиться и ударился головой. После нескольких попыток подняться спортсмен был увезен в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга. В скором времени спортсмен был выписан, он уже успел принять участие в ледовом шоу Ильи Авербуха.
"Можно ли было избежать его при привычных размерах площадки – да, наверное, можно. Но я также понимаю, что лед не уменьшали специально для того, чтобы я упал. Винить никого не стоит", - признался фигурист.
Он также рассказал, что из-за нехватки места принял решение закруглить дугу на тулуп, из-за этого изменился наклон, в следствие чего произошло падение.
Ранее сообщалось, что Семененко заявил о прекращении уголовного дела, которое было возбуждено после ледового шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.