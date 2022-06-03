Трусова примет участие в турнире по легкой атлетике

Серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине Александра Трусова примет участие в официальных соревнованиях по легкой атлетике, которые пройдут с 7 по 13 июня в московских Лужниках. Как сообщает РИА Новости, дисциплина, в которой выйдет на старт спортсменка, пока держится в секрете.

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Напомним, что неделя легкой атлетики — серия легкоатлетических стартов, организованная департаментом спорта города Москвы совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики. В ней поучаствуют около 3 тысяч спортсменов от 12 до 65 лет из 45 регионов страны. Соревнования являются одним из этапов отбора на первую Всероссийскую Спартакиаду между субъектами Российской Федерации.

Напомним, что на зимних Олимпийских играх в Пекине Трусова заняла второе место, впервые в истории фигурного катания исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков.