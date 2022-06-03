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1 час назад

Трусова примет участие в турнире по легкой атлетике

Елена Прошина

Серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине Александра Трусова примет участие в официальных соревнованиях по легкой атлетике, которые пройдут с 7 по 13 июня в московских Лужниках. Как сообщает РИА Новости, дисциплина, в которой выйдет на старт спортсменка, пока держится в секрете.

Трусова примет участие в турнире по легкой атлетике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что неделя легкой атлетики — серия легкоатлетических стартов, организованная департаментом спорта города Москвы совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики. В ней поучаствуют около 3 тысяч спортсменов от 12 до 65 лет из 45 регионов страны. Соревнования являются одним из этапов отбора на первую Всероссийскую Спартакиаду между субъектами Российской Федерации.

Напомним, что на зимних Олимпийских играх в Пекине Трусова заняла второе место, впервые в истории фигурного катания исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков.

Победу в соревнованиях одержала россиянка Анна Щербакова. Еще одна представительница РФ, Камила Валиева, совершила ряд ошибок в ходе произвольного выступления, и заняла лишь четвертое место.

Фигурное катание,Легкая атлетика,Александра Трусова,Анна Щербакова,
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