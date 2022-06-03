Серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине Александра Трусова выступит в прыжках в длину в рамках Недели легкой атлетики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).
Неделя легкой атлетики — серия легкоатлетических стартов, организованная департаментом спорта города Москвы совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики. В ней поучаствуют около 3 тысяч спортсменов от 12 до 65 лет из 45 регионов страны. Соревнования являются отборочными на первую Всероссийскую Спартакиаду.
Напомним, что на зимних Олимпийских играх в Пекине Трусова заняла второе место, впервые в истории фигурного катания исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков. Победу в соревнованиях одержала россиянка Анна Щербакова.