Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
51 минуту назад

Названа выбранная Турусовой дисциплина в турнире по легкой атлетике

Елена Прошина

Серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине Александра Трусова выступит в прыжках в длину в рамках Недели легкой атлетики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Трусова выступит в прыжках в длину в рамках недели легкой атлетики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Неделя легкой атлетики — серия легкоатлетических стартов, организованная департаментом спорта города Москвы совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики. В ней поучаствуют около 3 тысяч спортсменов от 12 до 65 лет из 45 регионов страны. Соревнования являются отборочными на первую Всероссийскую Спартакиаду.

Напомним, что на зимних Олимпийских играх в Пекине Трусова заняла второе место, впервые в истории фигурного катания исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков. Победу в соревнованиях одержала россиянка Анна Щербакова.

Фигурное катание,Александра Трусова,Анна Щербакова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители