Серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине Александра Трусова выступит в прыжках в длину в рамках Недели легкой атлетики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

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Неделя легкой атлетики — серия легкоатлетических стартов, организованная департаментом спорта города Москвы совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики. В ней поучаствуют около 3 тысяч спортсменов от 12 до 65 лет из 45 регионов страны. Соревнования являются отборочными на первую Всероссийскую Спартакиаду.