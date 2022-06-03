«Плачевное состояние». Роднина раскритиковала руководство ФФККР

Руководящий состав Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) должен активнее подтягивать молодежь к управлению и заниматься продвижением своего представительства в Международном союзе конькобежцев (ISU), эти функции не выполняются. Такое мнение в интервью «Матч ТВ» высказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее в мае состоялась отчетно-выборная конференция ФФККР, на которой на безальтернативной основе были переизбраны президент организации Александр Горшков (75 лет) и гендиректор Александр Коган (67).

Видео дня

— Мы и так уже несем большие потери, дожили до плачевного состояния, и в этом как раз заключается деятельность федерации, — сказала Роднина. — Не в том, какое место занимает спортсмен. Работа федерации — распространение спорта по стране, обучение тренеров и судей и самое главное — расширение представительства страны в международной организации. А у нас в техкомах по минимуму наших людей.

Видимо, перед нашей федерацией таких задач не ставят. Я как не слушаю их отчет — говорят о том, каких результатов достигли спортсмены. Но работу спортсменов и тренеров оплачивает министерство спорта — то есть наша страна. У федерации есть и другие функции.

— Выходит, у вас есть вопросы к деятельности нашей федерации?

— Есть, и очень большие. Там в президиуме сидят люди с тех времен, когда еще я каталась. Я за это время успела выиграть три Олимпиады, родила двух детей, поработала 10 лет в США, уже четвертый срок избираюсь в Думу, а они все сидят. Я понимаю, что постоянство — хорошо, но не до такой степени (смеется).

Нет, я ко всем этим людям хорошо отношусь, знаю их практически всю жизнь. Но знаете, как говорят — хороший парень — не профессия. Мир меняется, фигурное катание меняется, а у нас… Может, поэтому и возникают те проблемы, о которых я сказала выше?