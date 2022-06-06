Навка прокомментировала допуск россиян до конгресса ISU

Допуск представителей России до участия в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), возможно, станет одним из шагов на пути к возвращению российских спортсменов на международную арену, считает олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка.
В ходе голосования в понедельник делегаты конгресса не приняли предложение украинской стороны отстранить россиян и белорусов от участия в конгрессе ISU и выборах.
— Это очень приятная новость. Может, это решение станет положительной предпосылкой к тому, чтобы вернуть российских спортсменов на международную арену. Будем надеяться, держать кулачки. Международное фигурное катание без допуска российских спортсменов к соревнованиям развиваться не будет. Наши фигуристы создают конкуренцию из года в год, — приводит слова Навки «РБК Спорт».
Конгресс ISU проходит в Пхукете с 6 по 10 июня.