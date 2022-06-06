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55 минут назад

Навка считает, что допуск россиян до конгресса ISU может стать предпосылкой к возвращению спортсменов на международную арену

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Допуск представителей России до участия в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), возможно, станет одним из шагов на пути к возвращению российских спортсменов на международную арену, считает олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка.

Навка прокомментировала допуск россиян до конгресса ISU
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе голосования в понедельник делегаты конгресса не приняли предложение украинской стороны отстранить россиян и белорусов от участия в конгрессе ISU и выборах.

— Это очень приятная новость. Может, это решение станет положительной предпосылкой к тому, чтобы вернуть российских спортсменов на международную арену. Будем надеяться, держать кулачки. Международное фигурное катание без допуска российских спортсменов к соревнованиям развиваться не будет. Наши фигуристы создают конкуренцию из года в год, — приводит слова Навки «РБК Спорт».

Конгресс ISU проходит в Пхукете с 6 по 10 июня.

Фигурное катание,Татьяна Навка,
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