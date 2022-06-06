Навка прокомментировала допуск россиян до конгресса ISU

— Это очень приятная новость. Может, это решение станет положительной предпосылкой к тому, чтобы вернуть российских спортсменов на международную арену. Будем надеяться, держать кулачки. Международное фигурное катание без допуска российских спортсменов к соревнованиям развиваться не будет. Наши фигуристы создают конкуренцию из года в год, — приводит слова Навки «РБК Спорт».