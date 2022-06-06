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2 часа назад

Триметазидин, найденный в допинг-пробе Валиевой, нецелесообразно применять в спорте – исследование российских врачей

Sports.ru

Российские врачи выпустили статью об использовании и эффективности триметазидина в спорте.

Российские врачи рассказали, на что влияет найденный у Валиевой "допинг"
Фото: Sports.ruSports.ru

Триметазидин (ТМЗ) – тот препарат, который обнаружили в декабрьской допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Расследование по ее делу ориентировочно завершится 8 августа.

Публикацию выпустили бывший врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов, врач олимпийской сборной России Андрей Жолинский, тренер по физподготовке футбольного ЦСКА Райланд Морганс, доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им А.И. Евдокимова Олег Талибов и другие специалисты.

В статье говорится об отсутствии эмпирических научных данных, подтверждающих эффективность триметазидина у здоровых людей в качестве фармакологического средства для улучшения толерантности к физической нагрузке, что свидетельствует о нецелесообразности употребления препарата.

Выводы исследования:

• нет доказательств в пользу применения ТМЗ с целью улучшения каких-либо параметров физической работоспособности или восстановления после тренировки у здоровых лиц из населения в целом и спортсменов;

• распространенность применения ТМЗ – даже до его запрета – незначительна и ограничивается спортсменами из циклических видов;

• ни в одном из опубликованных исследований ТМЗ не изучались дети и подростки до 18 лет;

• введение ТМЗ может привести к развитию побочных эффектов (до 5%), в том числе связанных с нарушением координации и потерей точности движений.

Наши врачи написали статью о препарате, который найден у Валиевой. Вывод: его применение в спорте не имеет смысла

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