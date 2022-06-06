Ирина Роднина: не жду, что Россию допустят до соревнований

На сегодняшний момент у нас ни одного человека в техническом комитете фигурного катания, танцев на льду, синхронного катания. Конечно, мы можем приехать, посидеть в уголочке, как поступает большинство стран. Но, учитывая, что Россия занимает ведущее положение в фигурном катании, не иметь возможности отстаивать свои позиции в техническом, судейском направлении – это было бы неправильно, поэтому нас и допустили. Но я не жду того, что после этого нас допустят до соревнований», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.