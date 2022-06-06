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47 минут назад

Ирина Роднина: не жду, что после допуска на конгресс ISU Россию допустят до соревнований

Чемпионат.comиещё 2

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что Россию допустили к выборам на конгрессе Международного союза конькобежцев, несмотря на то что Украина выступала за отстранение.

Ирина Роднина: не жду, что Россию допустят до соревнований
Фото: РИАРИА

«Слава богу, конечно, что нас допустили до конгресса, выборов. Видимо, им скучно без нас, хотя провели чемпионат мира без нашего участия. Допустить-то допустили — так допустить и ЮАР можно. Участие в конгрессе ISU – это возможность что-то предлагать, голосовать, участвовать в президиуме, технических комитетах.

На сегодняшний момент у нас ни одного человека в техническом комитете фигурного катания, танцев на льду, синхронного катания. Конечно, мы можем приехать, посидеть в уголочке, как поступает большинство стран. Но, учитывая, что Россия занимает ведущее положение в фигурном катании, не иметь возможности отстаивать свои позиции в техническом, судейском направлении – это было бы неправильно, поэтому нас и допустили. Но я не жду того, что после этого нас допустят до соревнований», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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Фигурное катание,Андрей Ирха,Ирина Роднина,Госдума,
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