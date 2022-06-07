Японская фигуристка обратилась к Виктории Синициной

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании японка Мики Андо обратилась к олимпийской чемпионке 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктории Синициной . Ранее Синицина сообщила, что ответила согласием на предложение двукратного олимпийского чемпиона в команде Никиты Кацалапова выйти за него замуж.

«Поздравляю», — написала Андо в комментариях под постом Синициной в соцсетях и добавила несколько эмодзи с изображениями сердечка и влюблённого лица.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Также они являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру.