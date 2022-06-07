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1 час назад

Японская фигуристка Мики Андо обратилась к Виктории Синициной

Чемпионат.comиещё 1

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании японка Мики Андо обратилась к олимпийской чемпионке 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктории Синициной. Ранее Синицина сообщила, что ответила согласием на предложение двукратного олимпийского чемпиона в команде Никиты Кацалапова выйти за него замуж.

Японская фигуристка обратилась к Виктории Синициной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поздравляю», — написала Андо в комментариях под постом Синициной в соцсетях и добавила несколько эмодзи с изображениями сердечка и влюблённого лица.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Также они являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру.

Фигурное катание,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,
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