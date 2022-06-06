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1 час назад

Олимпийский чемпион в танцах на льду Кацалапов сделал предложение своей партнерше Синициной

Газета.Ru

Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Никита Кацалапов сделал предложение руки и сердца своей партнерше Виктории Синициной.

Олимпийский чемпион в танцах на льду сделал предложение своей партнерше
Фото: ReutersReuters

"Она сказала "Да"! Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент. Мне хотелось, чтобы все было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на 100% будем чувствовать счастье и расслабленность. Получилось даже лучше. Просто идеально И я безумно счастлив! Мы безумно счастливы", — написал спортсмен в Telegram-канале.

На прошедших Олимпийских играх - 2022 в Пекине российский дуэт в составе национальной сборной выиграл командный турнир, а также завоевал серебряные награды в личных соревнованиях. Кацалапов и Синицина выступают в паре с 2014 года.

Ранее сообщалось, что делегаты Международного союза конькобежцев (ISU) отклонили предложение Украины не допускать представителей России и Белоруссии до участия в конгрессе и выборах организации. Конгресс ISU стартовал в Пхукете 6 июня и продлится до 10 июня.

Фигурное катание,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,
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