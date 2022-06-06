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2 часа назад

Прогнозируемые убытки ISU за следующие три года – 22,73 млн швейцарских франков

Sports.ruиещё 1

Генеральный директор Международного союза конькобежцев (ISU) Фреди Шмид на конгрессе организации рассказал о бюджете на ближайшие годы.

ISU потеряет десятки миллионов долларов
Фото: Sports.ruSports.ru

«Бюджет на следующие три года был согласован 25 мая на основании ситуации, перспектив и планирования.

Запланирован доход в 104,89 миллиона швейцарских франков, включая прибыль от продажи телеправ, рекламы, проведения зимней Олимпиады, юношеских Олимпийских игр и другие поступления.

Траты на проведение чемпионатов и призовые – 60,12 миллиона швейцарский франков. На программы развития планируется потратить 24,79 миллиона швейцарских франков.

Другие операционные затраты составят 42,71 миллиона в швейцарской валюте.

Таким образом, ISU прогнозирует потери в 22,73 миллиона швейцарских франков», – заявил Шмид.

Голосование за принятие бюджета организации должно пройти 10 июня.

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