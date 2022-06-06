ISU может обжаловать результаты расследования РУСАДА по делу Валиевой

ТАСС, 6 июня. Международный союз конькобежцев (ISU) оставляет за собой право получить результаты расследования российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой и оценить, должно ли оно быть обжаловано. Об этом на конгрессе ISU в понедельник рассказал юридический советник организации Михаэль Гайстлингер.

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"Антидопинговая комиссия CAS отклонила апелляции ISU, а также Международного олимпийского комитета и WADA (Всемирного антидопингового агентства - прим. ТАСС) по делу о применении временного отстранения в отношении незащищенного лица - спортсмена младше 16 лет. Основное расследование РУСАДА продолжается, и ISU оставляет за собой право получить решение на английском языке, чтобы оценить, может ли дело быть закрыто или должно быть обжаловано в интересах честного, равноправного, последовательного и справедливого стандарта борьбы с допингом во всей спортивной семье ISU", - сказал Гайстлингер.

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В конце декабря Валиева сдала допинг-пробу, которая была направлена в аккредитованную WADA лабораторию в Стокгольме. В январе фигуристка выступила на чемпионате Европы в Таллине, где заняла первое место. 7 февраля вместе с другими российскими фигуристами она завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. При этом все результаты допинг-проб, взятых у спортсменки после 25 декабря, были отрицательными.

8 февраля лаборатория Стокгольма сообщила, что в пробе российской фигуристки от 25 декабря был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, попадающий под классификацию S4 списка WADA (гормоны и модуляторы метаболизма). Он используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуя энергетический метаболизм клеток. Препарат не оказывает никакого влияния на результаты спортсменов, но его использование запрещено как в соревновательный, так и во внесоревновательный период.

Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила в независимом дисциплинарном комитете РУСАДА. Международный олимпийский комитет (МОК), WADA и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). САS не удовлетворил эти иски, посчитав, что на основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов временное отстранение на спортсменку не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств, так как несовершеннолетняя спортсменка является "защищенным лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место.