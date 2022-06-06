Олимпийский чемпион в танцах на льду сделал предложение партнерше

«Она сказала "да"! Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал того самого момента. Мне хотелось, чтобы все было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на 100% будем чувствовать счастье и расслабленность», — рассказал он.