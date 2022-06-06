Олимпийский чемпион в танцах на льду сделал предложение партнерше

Олимпийский чемпион в танцах на льду Никита Кацалапов сделал предложение руки и сердца своей партнерше Виктории Синициной. Как сообщает Starhit, в своих соцсетях он показал, что сделал это на берегу моря во время отдыха на Мальдивских островах.
«Она сказала "да"! Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал того самого момента. Мне хотелось, чтобы все было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на 100% будем чувствовать счастье и расслабленность», — рассказал он.
Отметим, что Кацалапов и Синицина редко рассказывают о своих отношениях, а некоторое время пара и вовсе не афишировала роман. Сейчас Никита и Виктория отдыхают на Мальдивских островах, неделей ранее фигуристы путешествовали по Дубаю.