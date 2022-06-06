«Обещал врачам больше не нервничать!» Что происходит со здоровьем Плющенко

Звёздный фигурист вкладывает всю душу в собственную академию и ледовое шоу. Но он так много работает, что порой загоняет себя до больницы.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ» ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Евгений Плющенко ведёт очень активный образ жизни даже после ухода из спорта. И юных фигуристов тренирует, и в ледовых шоу катается, и на всевозможных мероприятиях регулярно отмечается. Успевает везде! Но такие насыщенные будни порой в буквальном смысле доводят его до больничной койки.

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В этом году двукратный олимпийский чемпион, если верить сообщениям СМИ, уже дважды попадал в больницу. Но чему удивляться? Долг для него всегда был превыше здоровья. Многочисленные травмы за время спортивной карьеры — тому подтверждение.

«Я теперь на паровых котлетах и на бульоне»

График Евгения Плющенко после ухода из спорта не стал расслабленнее ни на йоту. Двукратный олимпийский чемпион продолжает отдавать всего себя работе. В таком случае неудивительно, что его часто беспокоит здоровье. Судя по сообщениям СМИ, в этом году в больницу Евгений попадал как минимум дважды. Первый случай произошёл в конце января, когда Плющенко увезли на скорой прямо с его загородного катка. Позже выяснилось, что у него обострилась язва двенадцатиперстной кишки. Болячка неприятная, но долго задерживаться из-за неё в больнице ему не пришлось: врачи перевели фигуриста на амбулаторное лечение и отпустили домой на другой день после госпитализации. Сам Евгений в своих соцсетях заверил, что с ним всё в порядке, и записал видео, в котором поблагодарил медиков. «Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной всё хорошо! Повода для беспокойства уже нет! Следите за своим питанием и берегите своё здоровье! Я теперь на паровых котлетах и на бульоне, обещал врачам больше не нервничать!» — поделился Плющенко.

На каток к юным воспитанникам он тоже вернулся быстро. Не хотел оставлять ребят, пусть и по уважительной причине.

«Евгений нормально себя чувствует. Уже даже выходил на лёд. Он ездит на лечение с утра. Его перевели домой, но он каждый день ездит на амбулаторное лечение. Сегодня выходил на лёд, не хочет бросать своих спортсменов», — рассказывала Яна Рудковская в интервью «Спорт-экспрессу».

Паровые котлеты и другие рекомендации врачей явно сделали своё дело. Но, похоже, обещание «больше не нервничать» Плющенко не сдержал: слишком уж много стресса в его жизни. Вот, если верить сообщениям СМИ, и оказался в больнице снова. Только на этот раз побеспокоила его не язва, а сердце.

Прихватило сердце?

О сердечном недуге, заставшем Евгения на светском мероприятии в День защиты детей, сообщили на телеканале НТВ. Произошло всё на детском модном показе, в котором участвовали и воспитанники школы «Ангелы Плющенко». На подиуме можно было увидеть много фигуристов, включая юных звёздочек Веронику Жилину и Софью Титову. А ещё на это мероприятие Евгений и Яна впервые взяли младшего сына — годовалого Арсения. В огромном разукрашенном зале царила поистине праздничная атмосфера, и ничто не предвещало беды.

Хотя как не предвещало? Плохое самочувствие, по информации того же НТВ, окружающие заподозрили у Плющенко с самого начала. Он выглядел уставшим, часто дотрагивался до области груди, где расположено сердце, да и нездоровый румянец на его лице отчётливо сигналил, что с ним что-то неладно. Однако спортивная дисциплина и желание не подвести супругу помогли Евгению продержаться часть программы. Он выстоял фотосессию с семьёй, а затем присел на декорацию. От предложения принести ему что-нибудь из аптеки отказался — предпочёл отправиться в больницу. Рудковская вместе с ним не поехала. Не могла покинуть мероприятие, к организации которого приложила руку. К тому же в дефиле на подиуме участвовал другой их с Евгением сын — Александр. Но на всякий случай договорилась, чтобы супругу сделали МРТ и провели полное обследование.

Плющенко отрицает проблемы со здоровьем

Эту историю с недомоганием сердца, в отличие от обострения язвы, Плющенко освещать не стал. Возможно, потому что действительно всего лишь переутомился и не хотел заострять внимание общественности на такой ерунде. Особенно в преддверии ледового шоу «Союз чемпионов» в Губкине. Уже 3 июня спортсмен передавал привет из люксового купе поезда и шутил в компании Александры Трусовой, Алёны Косторной, Аделины Сотниковой и сына Александра. А вечером следующего дня откатался в трёх номерах и исполнил 15 бедуинских прыжков!

Так что, наверное, переживать за него, и правда, не стоит. Тем более и он, и Яна утверждают, что никаких проблем со здоровьем у него нет. Хорошо, что всё хорошо. Но факт остаётся фактом: Евгений так много работает, что порой не замечает переутомления и стресса. Не уделяет должного внимания самочувствию. Не бережёт себя. Сегодня он такой же трудоголик, каким был, участвуя в соревнованиях. А ведь тогда он совсем себя не щадил. Тренировался и выходил на лёд под девизом: «Всё для спорта! Всё для победы!»

Побеждал, несмотря на травмы и шурупы в позвоночнике

Спортивная карьера у Евгения Плющенко была очень долгой. Четыре олимпийских цикла — это вам не шутки! Он завоевал невероятное количество наград и очень долго считался чуть ли не единственной надеждой нашего мужского одиночного катания. Но огромный успех и слава, как и медали, имеют обратную сторону. Многочисленные травмы — та цена, которую не все готовы заплатить в большом спорте. У Плющенко эта цена оказалась исключительно высока: две операции на паховых кольцах, удаление мениска, операции на колене и спине, ещё одна операция на мениске (причём неудачная, пришлось удалять образовавшуюся кисту в колене), замена межпозвоночного диска на искусственный и, наконец, трещина в ещё одном непрооперированном позвонке. Не каждый готов идти на такие жертвы, чтобы кататься и защищать честь своей Родины.