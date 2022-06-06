Российская фигуристка выступила за поднятие возрастного ценза

Они в юном возрасте уже вынуждены прыгать многооборотные прыжки. Это очень сильно влияет на суставы и неокрепший организм, часто подверженный диетам при недостатке витаминов, минералов и т. д. Это очень тяжело переносится, и потом, в более позднем возрасте, возникают серьёзные проблемы со здоровьем, — рассказала Скопцова.