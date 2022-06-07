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1 час назад

СМИ: российская фигуристка Дэвис будет выступать за сборную США

ТАСС

Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду, Диана Дэвис будет выступать за сборную США. Об этом во вторник сообщает в Twitter американский журналист Дэйв Лиз, со ссылкой на слова матери фигуристки тренера Этери Тутберидзе.

Российская фигуристка переметнулась на сторону США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Этери подтвердила, что Диана Дэвис будет представлять США", - говорится в сообщении.

Ранее Дэвис выступала в дуэте с Глебом Смолкиным.

Дэвис 19 лет, Смолкину 22 года, в их активе серебро чемпионата России 2022 года. На дебютных для себя Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,
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