Российская фигуристка переметнулась на сторону США

Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду, Диана Дэвис будет выступать за сборную США. Об этом во вторник сообщает в Twitter американский журналист Дэйв Лиз, со ссылкой на слова матери фигуристки тренера Этери Тутберидзе.
"Этери подтвердила, что Диана Дэвис будет представлять США", - говорится в сообщении.
Ранее Дэвис выступала в дуэте с Глебом Смолкиным.
Дэвис 19 лет, Смолкину 22 года, в их активе серебро чемпионата России 2022 года. На дебютных для себя Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.