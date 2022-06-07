Тутберидзе опровергла информацию о желании тренировать в США

Заcлуженный тренер Роccии по фигурному катанию Этери Тутберидзе выcтупила c опровержением информации журналиcта Дэйва Лиcа из The Skating Lesson о том, что она хотела бы тренировать в США.
«Очередной фейк», — написала специалист в социальных сетях.
В последние три олимпийских цикла Тутберидзе привела к победе на Играх четырех спортсменок: Алину Загитову, Анну Щербакову (обе — личный турнир), Юлию Липницкую и Камилу Валиеву (обе — командный турнир).
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Диана Дэвис, которая является дочерью Этери Тутберидзе, сменит спортивное гражданство и будет выступать за сборную США.
Диана Дэвис родилась 16 января 2003 года в США, однако детство провела в России. 19-летняя фигуристка выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. Вместе они — серебряные призеры чемпионата России — 2022. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине дуэт занял 14-е место.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).