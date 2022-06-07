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1 час назад

Инсайдер: Аннабель Морозов может начать выступать за Францию

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Российская фигуристка Аннабель Морозова может начать выступать за Францию. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Дэвид Лис, сославшись на отца девушки – известного тренера Николая Морозова.

Российская фигуристка может начать выступать за Францию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Разговаривал с Николаем Морозовым на этих выходных. Он хочет дождаться окончания конгресса ISU, чтобы решить, будет Аннабель выступать за Францию (мама Аннабель – французская фигуристка Каролин Дуарен. – Прим. «Чемпионата») или Россию. По его словам, конкуренция в США слишком высока», – написал Лис.

Напомним, в апреле этого года стало известно, что Морозов, ранее выступавшая с Андреем Багиным, встала в пару с Дэвидом Нарижным.

Ранее Лис сообщил, что Диана Дэвис будет выступать за США, однако сама спортсменка неоднозначно отреагировала на эту новость.

Фигурное катание,Дэвид Лис,Аннабель Морозова,Андрей Багин,Николай Морозов,
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