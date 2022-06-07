В ФФККР не получали запроса о смене спортивного гражданства дочери Тутберидзе

В Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) не поступал запрос от Ассоциации фигурного катания США о переходе Дианы Дэвис. Об этом сообщает ТАСС.

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«Чтобы согласовать переход, нужно официальное письмо от страны, куда спортсмен хочет перейти, в данном случае от американской федерации, плюс согласие спортсмена на переход.

Таких запросов или просьб не было ни от американской федерации, ни от самой спортсменки», — заявили в ФФККР.

Диана Дэвис родилась 16 января 2003 года в США, однако детство провела в России. 19-летняя фигуристка выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. Вместе они — серебряные призеры чемпионата России — 2022. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине дуэт занял 14-е место.