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1 час назад

В ФФККР не получали запроса из США о смене спортивного гражданства дочери Тутберидзе

Газета.Ruиещё 2

В Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) не поступал запрос от Ассоциации фигурного катания США о переходе Дианы Дэвис. Об этом сообщает ТАСС.

В ФФККР не получали запроса о смене спортивного гражданства дочери Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чтобы согласовать переход, нужно официальное письмо от страны, куда спортсмен хочет перейти, в данном случае от американской федерации, плюс согласие спортсмена на переход.

Таких запросов или просьб не было ни от американской федерации, ни от самой спортсменки», — заявили в ФФККР.

Диана Дэвис родилась 16 января 2003 года в США, однако детство провела в России. 19-летняя фигуристка выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. Вместе они — серебряные призеры чемпионата России — 2022. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине дуэт занял 14-е место.

Ранее сообщалось, что конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) отклонил поправку, которая позволила бы отстранить ФФККР от членства в организации.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,
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