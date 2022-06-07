ISU не хватило всего шести голосов для отстранения России

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) не утвердил поправку в устав, которая позволит отстранить национальные федерации России и Беларуси из-за ситуации на Украине.

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Если поправка будет принята, устав позволит совету ISU приостанавливать членство национальных федераций в случае «экстраординарных событий», к которым относятся терроризм, гражданские беспорядки, военные конфликты, эпидемии и т.п.