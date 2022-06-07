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26 минут назад

Косторная считает правильным решение поднять возрастной ценз в фигурном катании

ТАССиещё 5

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная назвала правильным решение Международного союза конькобежцев (ISU) поднять возрастной ценз для фигуристов с 15 до 17 лет. Об этом Косторная во вторник сообщила ТАСС.

Косторная поддержала решение поднять возрастной ценз в фигурном катании
Фото: ТАССТАСС

"В целом считаю, что решение о повышении минимального возраста правильное. Все-таки дети должны соревноваться с детьми, а взрослые со взрослыми. Но в нашем виде спорта дети работают наравне со взрослыми, хотя в целом таковыми не являются, а в итоге страдает здоровье, многие рано уходят из спорта, карьера фигуриста заканчивается намного раньше, чем могла бы. Дети должны оставаться детьми, ведь они даже не могут отвечать за свои решения", - сказала фигуристка.

Во вторник конгресс ISU проголосовал за поднятие возрастного ценза.

Косторной 18 лет, она выиграла чемпионат Европы в 2020 году в возрасте 16 лет.

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет и в следующем сезоне останется прежним. В сезоне-2023/24 он составит 16 лет, а начиная с сезона-2024/25 - 17 лет. Аналогичный возрастной ценз будет действовать и на соревнованиях по конькобежному спорту и шорт-треку.

Фигурное катание,Алена Косторная,
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