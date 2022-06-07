Роднина о поднятии возрастного ценза: куда больнее, что Россию не допустят до соревнований

«Меня больше волнует, когда нас допустят к соревнованиям, а не возрастной ценз. Это уже не первый раз, когда в фигурном катании поднимают возраст для участия в соревнованиях. До этого мы соревновались по правилам, которые были приняты в 1996 году прошлого столетия.