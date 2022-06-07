Чемпион из России рассказал об отказе выступать за США

38-летний эксперт рассказал, что ему предлагали выступать за сборную США. «Тогда я отказался, это не секрет», — добавил Траньков. Он отметил, что не стал бы осуждать фигуристов, которые сменят гражданство. Траньков подчеркнул, что такие решения люди принимают не от хорошей жизни. «Такой поддержки, как в российском спорте, больше нигде нет», — напомнил он.