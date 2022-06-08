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58 минут назад

ISU уравнял оценивание каскадов и секвенций

Sports.ruиещё 1

Решение принято во время заседания конгресса ISU в Таиланде.

ISU изменил правила оценки двух красивых элементов в фигурном катании
Фото: Sports.ruSports.ru

Секвенция – последовательность прыжков, выполняемая с более долгой подготовкой ко второму элементу (например, когда вторым прыжком идет аксель). Ранее стоимость элементов в секвенции умножалась на 0,8. Теперь стоимость и каскадов, и секвенций будет складываться из полной базовой стоимости элементов.

Предложение принято большинством членов конгресса, против выступил только один делегат.

Новые правила в фигурном катании – подарок для Туктамышевой и Ханю, но с угрозой для Валиевой и Щербаковой

Фигурное катание,
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