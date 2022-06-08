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1 час назад

ISU ввел квалификационный раунд на чемпионатах мира. Фигуристы будут катать произвольные программы

Sports.ru

За это решение проголосовали 48 делегатов, против – 12, 5 воздержались.

ISU ввел дополнительный раунд на чемпионатах мира по фигурному катанию
Фото: Sports.ruSports.ru

В рамках квалификации фигуристы будут катать только произвольные программы. Продолжительность чемпионата мира увеличится до 8 дней.

Количество участников мирового первенства увеличат до 54 в женском и мужском одиночном катании, до 32 – в парах и до 40 – в танцах на льду. В финальный раунд попадут 24 фигуриста в женском и мужском одиночном, 16 пар и 20 танцевальных дуэтов.

При этом ISU предусмотрел прямые попадания на турнир без квалификационного раунда для ряда фигуристов по лучшим результатам предыдущего ЧМ.

Фигурное катание,
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