ISU ввел дополнительный раунд на чемпионатах мира по фигурному катанию

За это решение проголосовали 48 делегатов, против – 12, 5 воздержались.

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В рамках квалификации фигуристы будут катать только произвольные программы. Продолжительность чемпионата мира увеличится до 8 дней.

Количество участников мирового первенства увеличат до 54 в женском и мужском одиночном катании, до 32 – в парах и до 40 – в танцах на льду. В финальный раунд попадут 24 фигуриста в женском и мужском одиночном, 16 пар и 20 танцевальных дуэтов.