Валиева, Загитова, Щербакова: кто остался бы без медали с новым цензом

Международный союз конькобежцев решил повысить возрастной ценз во взрослых соревнованиях до 17 лет. Эксперты объяснили это решение успехами молодых фигуристок из России. Кто из российских спортсменок остался бы без медали, а кто смог бы подняться на пьедестал, если бы такой ценз был введен перед Олимпиадой в Сочи, разбирался «Рамблер».

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7 июня Конгресс Международного союза конькобежцев одобрил предложение норвежской федерации о повышение возрастного ценза на взрослых соревнованиях с 15 до 17 лет. За проголосовали 100 членов конгресса. Возрастной ценз будет повышен до 17 лет, начиная с сезона-2024/25. При этом в сезоне-2023/24 он составит 16 лет. Оценивая это решение, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка связала его с успехами юных российских спортсменок.

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Но смогли ли российские фигуристки завоевать олимпийские награды, если бы ограничения в 17 лет было введено раньше?

Юлия Липницкая

Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях и серебряная призерка чемпионата мира 2014 года в одиночном катании родилась 5 июня 1998 года. На момент принесших ей славу турниров Липницкой было 15 лет.

После Олимпиады Юлия Липницкая ушла от тренера Этери Тутберидзе к Алексею Урманову. А в 2017 году прошла лечение от анорексии и завершила карьеру.

Евгения Медведева

А вот Евгения Медведева, родившаяся 19 ноября 1999 года, завоевала серебряные медали в командных и индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх в Пхенчхане уже после того, как ей исполнилось 17 лет.

После выступления на Олимпиаде, где она уступила коллеге по команде Алине Загитовой, Евгения Медведева ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе к наставнику из Канады Брайану Орсеру. Осенью 2020 года спортсменка не смогла выступить на этапах Кубка России из-за травмы, а затем не попала в состав сборной России на сезон 2021-2022 годов.

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка Алина Загитова родилась 18 мая 2002 года. Она выиграла золото на ОИ-2018 года в возрасте 15 лет. В 16 лет российская фигуристка стала первой в личном зачете и на чемпионате мира.

В 2019 году Алина Загитова объявила о приостановке своей спортивной карьеры. В 2021 году она рассказала, что у нее много раз возникало желание вернуться, но возобновить карьеру ей «мешают некоторые моменты».

Анна Щербакова

На момент выступления на Олимпийский играх в Пекине Анне Щербаковой уже исполнилось 17 лет. Она родилась 28 марта 2004 года. По итогам короткой программы фигуристка занимала промежуточное второе место с 80,20 баллов, уступая Камиле Валиевой, однако в итоге поднялась на первое место, став олимпийской чемпионкой.

Александра Трусова

Александра Трусова является ровесницей Анны Щербаковой. Она родилась 23 июня 2004 года. При более раннем введении возрастного ценза, она также получила бы олимпийскую медаль. На Олимпиаде в Пекине Трусова выиграла серебро в одиночном катании и стала первой женщиной, исполнившей пять четвертных прыжков в произвольной программе.

Камила Валиева

А вот Камила Валиева выступала в Пекине в 2022 году в возрасте 15 лет. Фигуристка родилась 26 апреля 2006 года. На соревнованиях в командном зачете Валиева выиграла и короткую и произвольную программы, набрав рекордное количество баллов — 90,18 и 178,92. В итоге во многом благодаря ее усилиям сборная России завоевала золотые медали.

Однако перед индивидуальным зачетом стало известно, что в пробе Валиевой, взятой за несколько месяцев до Олимпийских игр, был обнаружен запрещенный триметазидин. Спортивный арбитражный суд разрешил россиянке продолжить выступление на Олимпиаде с учетом ее статуса «защищенного лица» (ей не было 16 лет).