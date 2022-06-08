Синицина в отпуске упала с лестницы и повредила руку

«О том, что у меня с рукой. Я упала. Не на льду, на лестнице. Очень обидно, потому что это произошло в отпуске. Упала с лестницы, где было всего лишь две ступеньки. Я поскользнулась и просто грохнулась плашмя. Это было больно, и теперь я на каждую ступеньку смотрю косым взглядом.