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39 минут назад

В «Самбо-70» жестко отреагировали на позицию ISU по делу Валиевой

Lenta.ru

Глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев жестко отреагировал на желание Международного союза конькобежцев (ISU) обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу Камилы Валиевой. Его слова передает «Татар-информ».

«Козлы они все»: в «Самбо-70» раскритиковали позицию ISU по Валиевой
Фото: ТАССТАСС

«Козлы они все», — такими словами Лайшев прокомментировал позицию ISU.

Ранее в организации допустили, что могут обжаловать решение РУСАДА, которое должно представить результаты расследования дела Валиевой в августе. «Главное, что на Олимпиаде мы сумели снять ограничения с Камилы Валиевой. Какая разница, что так ISU будет опротестовывать», — подчеркнул он.

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30 мая в РУСАДА заявили, что российская сторона готова подать претензию в адрес лаборатории в Швеции, где не сумели в необходимый срок проверить допинг-пробу отечественной фигуристки. До этого глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что вопрос Валиевой находится на контроле у антидопинговых организаций.

Скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Олимпиады в Пекине. Допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Защита Валиевой на заседании Спортивного арбитражного суда заявила, что вещество могло попасть в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки. В результате фигуристка была допущена до дальнейшего участия в соревнованиях на Олимпийских играх.

Фигурное катание,Камила Валиева,Томас Бах,Ренат Лайшев,
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