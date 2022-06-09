«Козлы они все»: в «Самбо-70» раскритиковали позицию ISU по Валиевой

Глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев жестко отреагировал на желание Международного союза конькобежцев (ISU) обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу Камилы Валиевой. Его слова передает «Татар-информ».

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«Козлы они все», — такими словами Лайшев прокомментировал позицию ISU.

Ранее в организации допустили, что могут обжаловать решение РУСАДА, которое должно представить результаты расследования дела Валиевой в августе. «Главное, что на Олимпиаде мы сумели снять ограничения с Камилы Валиевой. Какая разница, что так ISU будет опротестовывать», — подчеркнул он.

30 мая в РУСАДА заявили, что российская сторона готова подать претензию в адрес лаборатории в Швеции, где не сумели в необходимый срок проверить допинг-пробу отечественной фигуристки. До этого глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что вопрос Валиевой находится на контроле у антидопинговых организаций.