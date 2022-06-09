Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+26° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
45 минут назад

Фигуристкам позволили не надевать юбку для выступления в танцах на льду

ТАССиещё 1

ТАСС, 9 июня. Международный союз конькобежцев (ISU) исключил из технических правил фразу, которая обязывала танцовщиц на льду выступать на соревнованиях в юбке. Решение было принято в четверг на конгрессе ISU в Таиланде.

Фигуристкам разрешили выступать без юбок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В правилах говорится о том, что на чемпионатах мира, международных соревнованиях и Олимпийских играх костюмы фигуристов должны быть скромными, подходящими для спортивных соревнований и не должны создавать эффекта чрезмерной наготы, неуместной для конкретной дисциплины.

Мужчины обязаны носить брюки полной длины, к женскому костюму особые требования предъявлялись только в танцах на льду - в нем должна была присутствовать юбка. Такое требование было решено исключить.

В одиночном женском катании известны случаи, когда фигуристки выступали в комбинезонах. Первой стала олимпийский призер, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая.

Фигурное катание,Ирина Слуцкая,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители