Фигуристкам разрешили выступать без юбок

ТАСС, 9 июня. Международный союз конькобежцев (ISU) исключил из технических правил фразу, которая обязывала танцовщиц на льду выступать на соревнованиях в юбке. Решение было принято в четверг на конгрессе ISU в Таиланде.

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В правилах говорится о том, что на чемпионатах мира, международных соревнованиях и Олимпийских играх костюмы фигуристов должны быть скромными, подходящими для спортивных соревнований и не должны создавать эффекта чрезмерной наготы, неуместной для конкретной дисциплины.

Мужчины обязаны носить брюки полной длины, к женскому костюму особые требования предъявлялись только в танцах на льду - в нем должна была присутствовать юбка. Такое требование было решено исключить.