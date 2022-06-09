Жулин боится, что российские фигуристы начнут менять гражданство

Тренер Александр Жулин ждет, что российские фигуристы начнут менять гражданство из-за отстранения от международных соревнований.
«Сейчас есть риск того, что российские фигуристы начнут массово менять гражданство. Если вся нынешняя ситуация с дисквалификацией сборной России закончится, то, конечно, все останутся в стране и никуда не уедут. Если такого не произойдет, думаю, некоторые спортсмены все-таки уедут в другие страны. И дело тут не в давлении поклонников или общественности, а в том, что люди по факту рискуют остаться без своего главного дела в жизни, без работы. На это пойдут немногие», - приводит слова Жулина "РБК".
Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований по своей эгидой из-за политической обстановки в мире. Также Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров.
Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев России подали совместную жалобу в CAS на решение ISU.