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1 час назад

Жулин боится, что российские фигуристы начнут менять гражданство из-за отстранения от соревнований

Советский спорт

Тренер Александр Жулин ждет, что российские фигуристы начнут менять гражданство из-за отстранения от международных соревнований.

Жулин боится, что российские фигуристы начнут менять гражданство
Фото: Сергей Бобылев/ТАСССергей Бобылев/ТАСС

«Сейчас есть риск того, что российские фигуристы начнут массово менять гражданство. Если вся нынешняя ситуация с дисквалификацией сборной России закончится, то, конечно, все останутся в стране и никуда не уедут. Если такого не произойдет, думаю, некоторые спортсмены все-таки уедут в другие страны. И дело тут не в давлении поклонников или общественности, а в том, что люди по факту рискуют остаться без своего главного дела в жизни, без работы. На это пойдут немногие», - приводит слова Жулина "РБК".

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований по своей эгидой из-за политической обстановки в мире. Также Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров.

Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев России подали совместную жалобу в CAS на решение ISU.

Фигурное катание,Александр Жулин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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