Жулин боится, что российские фигуристы начнут менять гражданство

«Сейчас есть риск того, что российские фигуристы начнут массово менять гражданство. Если вся нынешняя ситуация с дисквалификацией сборной России закончится, то, конечно, все останутся в стране и никуда не уедут. Если такого не произойдет, думаю, некоторые спортсмены все-таки уедут в другие страны. И дело тут не в давлении поклонников или общественности, а в том, что люди по факту рискуют остаться без своего главного дела в жизни, без работы. На это пойдут немногие», - приводит слова Жулина "РБК".