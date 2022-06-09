Фигуристка Александра Трусова дебютировала в соревнованиях по прыжкам в длину, об этом сообщает РБК.

Серебряный призер Олимпиады в женском одиночном катании приняла участие в соревнованиях в рамках Недели легкой атлетики в Лужниках.

В первой попытке Трусова показала результат 3,80 м. Во второй попытке фигуристка прыгнула на 3,94 м, в третьей — на 4,10 м, в четвертой — на 4,19 м.

По словам спортсменки, она хотела попробовать для себя что-то новое. При этом, Трусова добавила, что продолжит карьеру фигуристки.