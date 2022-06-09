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56 минут назад

Александра Трусова дебютировала в новом виде спорта

Александр Котлеткин

Фигуристка Александра Трусова дебютировала в соревнованиях по прыжкам в длину, об этом сообщает РБК.

1/9 Фигуристка Александра Трусова дебютировала в соревнованиях по прыжкам в длину
Фото: РИА Новости
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2/9 Серебряный призер Олимпиады в женском одиночном катании приняла участие в соревнованиях в рамках Недели легкой атлетики в Лужниках
Фото: РИА Новости
3/9 В первой попытке Трусова показала результат 3,80 м
Фото: РИА Новости
4/9 Во второй попытке фигуристка прыгнула на 3,94 м, в третьей — на 4,10, в четвертой — на 4,19
Фото: РИА Новости
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5/9 По словам спортсменки, она хотела попробовать для себя что-то новое
Фото: РИА Новости
6/9 При этом, Трусова добавила, что продолжит карьеру фигуристки
Фото: РИА Новости
7/9 Фигуристка Александра Трусова принимает участие в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в Москве
Фото: РИА Новости
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8/9 Фигуристка Александра Трусова принимает участие в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в Москве
Фото: РИА Новости
9/9 Фигуристка Александра Трусова принимает участие в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в Москве
Фото: РИА Новости

Серебряный призер Олимпиады в женском одиночном катании приняла участие в соревнованиях в рамках Недели легкой атлетики в Лужниках.

В первой попытке Трусова показала результат 3,80 м. Во второй попытке фигуристка прыгнула на 3,94 м, в третьей — на 4,10 м, в четвертой — на 4,19 м.

По словам спортсменки, она хотела попробовать для себя что-то новое. При этом, Трусова добавила, что продолжит карьеру фигуристки.

Самая атлетичная фигуристка России – в галерее «Рамблера»

Фигурное катание,Легкая атлетика,Фото,Александра Трусова,
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