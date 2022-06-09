Российская фигуристка сообщила об угрозах со стороны тренера

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова сообщила об угрозах со стороны тренера Евгения Рукавицына.

Ранее спортсменка уже давала интервью, в котором рассказывала о конфликте с тренерским штабом.

«Тренер до сих пор делает гадости, преследуя меня. Настраивает разных людей, обзванивает их, чтобы со мной никто не общался и не брал в другие группы. Так же он пытается найти на меня компромат, но я сказала, что этим он уже не навредит, также я благодарю всех тех, кто меня любит, поддерживает и считает, что пр

Своему тренеру я доверилась, как только перешла к нему в группу, а он просто слил меня и все, это не называется большим спортом, когда запрещают выходить на лед и нормально работать, когда запрещали катать программы, когда вставали и всем тренерским штабом смеялись, травили и издевались, но при этом исправно получали зарплату за меня.

Я прекрасно знаю, что такое большой спорт, он не работал со мной, он выживал меня. Люди, которые пытаются встать на сторону этого человека не знают правду, они говорят то, чего не знают. Рукавицын готовился к моему интервью, создавая плохую репутацию мне, он распространял слухи и говорил то, чего нет.