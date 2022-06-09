Фигуристка Косторная назвала самых красивых российских футболистов

"В "Локомотиве" мне нравятся Даня Худяков и Марк Мампасси. Кто по стилю игры больше нравится? Это сложно, потому что я не разбираюсь (в футболе). Но имя Изидора я слышала много раз. Ну и раз все про него говорят и человек много забивает, значит, он крутой!" — приводит слова Косторной "СЭ".