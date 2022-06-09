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1 час назад

Фигуристка Косторная считает Худякова и Мампасси самыми красивыми российскими футболистами

Газета.Ru

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная ответила на вопрос, кто, по ее мнению, является самым красивым футболистом в России.

Фигуристка Косторная назвала самых красивых российских футболистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В "Локомотиве" мне нравятся Даня Худяков и Марк Мампасси. Кто по стилю игры больше нравится? Это сложно, потому что я не разбираюсь (в футболе). Но имя Изидора я слышала много раз. Ну и раз все про него говорят и человек много забивает, значит, он крутой!" — приводит слова Косторной "СЭ".

Напомним, в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" занял шестую итоговую строчку в турнирной таблице. Чемпионом России стал петербургский "Зенит". Сине-бело-голубые в четвертый раз кряду выиграли золото РПЛ. Также в тройку сильнейших вошли "Сочи" и московское "Динамо". Казанский "Рубин", тульский "Арсенал" и "Уфа" вылетели в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее Косторная сравнила заслуженного тренера России Этери Тутберидзе со своей нынешней наставницей Еленой Буяновой.

Фигурное катание,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Елена Буянова,Динамо,Зенит,
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