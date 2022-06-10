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2 часа назад

Фигуристам позволили рекламировать больше компаний

ТАСС

Международный союз конькобежцев (ISU) позволил фигуристам во время соревнований демонстрировать больше рекламных логотипов, их максимальное число было увеличено с четырех до шести. Соответствующее предложение российской стороны было поддержано в пятницу на конгрессе ISU в Таиланде.

Фигуристам позволили рекламировать больше компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что реклама не должна относиться к табачной или алкогольной продукции.

"Увеличение числа рекламных мест позволит фигуристам, официальным лицам команд, тренерам по фигурному катанию демонстрировать больше торговых марок, привлечь больше потенциальных спонсоров, с учетом того, что в конькобежном спорте разрешено отображать до восьми торговых марок", - говорилось в предложении российской стороны, которое было поддержано японской федерацией.

Отмечается, что каждый рекламный логотип не должен превышать 60 квадратных сантиметров.

Фигурное катание,
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