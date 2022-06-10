Фигуристам позволили рекламировать больше компаний

Международный союз конькобежцев (ISU) позволил фигуристам во время соревнований демонстрировать больше рекламных логотипов, их максимальное число было увеличено с четырех до шести. Соответствующее предложение российской стороны было поддержано в пятницу на конгрессе ISU в Таиланде.