Фигуристам позволили рекламировать больше компаний

Международный союз конькобежцев (ISU) позволил фигуристам во время соревнований демонстрировать больше рекламных логотипов, их максимальное число было увеличено с четырех до шести. Соответствующее предложение российской стороны было поддержано в пятницу на конгрессе ISU в Таиланде.
Отмечается, что реклама не должна относиться к табачной или алкогольной продукции.
"Увеличение числа рекламных мест позволит фигуристам, официальным лицам команд, тренерам по фигурному катанию демонстрировать больше торговых марок, привлечь больше потенциальных спонсоров, с учетом того, что в конькобежном спорте разрешено отображать до восьми торговых марок", - говорилось в предложении российской стороны, которое было поддержано японской федерацией.
Отмечается, что каждый рекламный логотип не должен превышать 60 квадратных сантиметров.