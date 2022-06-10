Трусова рассказала о начале отношений с Кондратюком

«Просто из-за того, что я решила, что могу заниматься чем-то помимо фигурного катания, у меня появилось немного новая жизнь. Я стала пробовать, начала общаться со многими людьми, включая Марка. Мы еще на Олимпиаде гуляли все вместе, было очень интересно, просто общались, и так получилось», — заявила Трусова.