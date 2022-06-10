Трусова рассказала о начале отношений с Кондратюком

Серебряный призер Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала о начале отношений с чемпионом Игр в Пекине в командных соревнованиях Марком Кондратюком. Ее слова передает «Матч ТВ».
«Просто из-за того, что я решила, что могу заниматься чем-то помимо фигурного катания, у меня появилось немного новая жизнь. Я стала пробовать, начала общаться со многими людьми, включая Марка. Мы еще на Олимпиаде гуляли все вместе, было очень интересно, просто общались, и так получилось», — заявила Трусова.
Напомним, что Кондратюк и Трусова сумели удачно выступить на прошедших в феврале зимних Олимпийских играх — 2022. 18-летний Кондратюк стал золотым медалистом Игр, выиграв награду в командном турнире, а Трусова стала серебряной призеркой в личных соревнованиях, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой.
Ранее Марк Кондратюк пришел поддержать Александру Трусову, принимающую участие в легкоатлетическом турнире по прыжкам в длину.