Ледовое шоу Плющенко «Союз чемпионов» получило грант в 50 млн рублей

Поддержка проекта позволит провести 7 шоу с участием известных спортсменов в 7 разных городах России, а также поддержит коллектив создателей шоу, артистов, спортсменов, подрядчиков в регионах, которые пострадали во время пандемии, а также из-за санкционного давления (запрет выступлений на зарубежных площадках)», – говорится в обосновании заявки.