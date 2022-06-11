Туктамышева рассказала о мотивации продолжать карьеру

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что мотивирует ее продолжать карьеру, передает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
"Я хочу выучить еще четверные. Хочу их прыгать, перебороть свой страх. Хочу попробовать вкрутиться в лутц, сделать сальхов, стабильно прыгать тулуп", - сказала Туктамышева.
В прошлом году Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство. Однако она не сумела отобраться на Олимпиаду, попав лишь в состав олимпийской сборной в качестве запасной.
Туктамышева тренируется под руководством Алексея Мишина. В активе российской фигуристки золото чемпионата мира и Европы 2015 года. Ранее Туктамышева сравнила методы работы российских и иностранных тренеров.