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1 час назад

Алина Загитова показала, в каком костюме будет выступать в шоу «Аленький цветочек»

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, в каком костюме будет исполнять роль Настеньки в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Загитова в паре с олимпийским чемпионом в команде Дмитрием Соловьёвым будет солировать в представлениях, которые пройдут в Сочи в августе.

Алина Загитова показала костюм для шоу «Аленький цветочек»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
телеграм-канал Алина Загитова

Шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» пройдёт в Сочи с 1 июля по 30 сентября. Исполнители главных ролей в проекте будут меняться. 1 июля проект начнут олимпийские чемпионы в команде, чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, у которых запланировано 15 выступлений. Попеременно с ними в июле роль Настеньки исполнит Камила Валиева. Её дебют состоится 8 июля. Всего фигуристка выйдет на лёд 12 раз.Весь август на лёд будет выходить олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, а в сентябре её сменят двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Фигурное катание,Камила Валиева,Виктория Синицина,Алина Загитова,Никита Кацалапов,Татьяна Волосожар,Максим Траньков,Дмитрий Соловьев,Татьяна Навка,
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