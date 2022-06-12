Тарасова отреагировала на слова гендиректора WADA о деле Валиевой

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Эксперт поделилась опасением, что спортсменку попытаются дисквалифицировать на длительный срок. «Своих талантливых детей у них нет, а с такой злостью их быть и не может», ­— так Тарасова объяснила внимание WADA к российской фигуристке, попавшей в центр допингового скандала на Олимпиаде.

Ранее Ниггли заявил, что вердикт по делу Валиевой может быть оглашен позже августа. Он также напомнил, что результаты расследования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) могут быть обжалованы в Спортивном арбитражном суде (CAS).