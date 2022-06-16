Финны готовы заменить Россию в Гран-при по фигурном катании

Финляндия готова провести вместо России этап Гран-при по фигурному катанию, если соответствующее решение примет Международный союз конькобежцев (ISU). Об этом ТАСС в четверг сообщила менеджер по маркетингу и коммуникациям Ассоциация фигурного катания Финляндии Салла Мякела.

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"Финляндия сочла бы за честь принять у себя это событие, она готова к его проведению, однако решение будет приниматься ISU", - сообщила Мякела.

В среду американский журналист Филипп Херш сообщил, что российский этап серии Гран-при сезона-2022/23 будет перенесен в Финляндию в связи с ситуацией на Украине.

25 апреля совет ISU отменил проведение российского этапа серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23. Тогда пресс-служба ISU отмечала, что организация готова рассмотреть замену этапа Гран-при в России, если поступят соответствующие заявки от других стран. Российский этап Гран-при должен был пройти с 25 по 27 ноября.