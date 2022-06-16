"ISU взял 17-летний возраст с потолка" - Арутюнян о повышении ценза

Американский тренер Рафаэль Арутюнян высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.

– На прошлом конгрессе ISU этот вопрос даже не сумели вынести на рассмотрение, а после дела Камилы Валиевой все чуть ли не единогласно проголосовали…

– Соглашусь с этим утверждением, но все равно ISU 17-летний возраст взял с потолка. Как и предыдущие 15 лет, а

Как будут поступать функционеры, когда какая-нибудь сумасшедше мотивированная мамаша, неважно из какой страны, заявит: «Я заставляла свою дочь употреблять стероиды, чтобы добиться результата! Мы в нее столько вложили, что хотели получить отдачу. Она и попалась на допинге».

Естественно, девочке зададут вопрос, почему она подчинялась. И девочка ответит, что у нее выхода другого не было. Если бы она ушла из семьи, ею тут же бы заинтересовались органы опеки. До 18 лет юные спортсмены просто не могут нести юридическую ответственность.