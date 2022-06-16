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2 часа назад

«ISU взял 17-летний возраст с потолка. Снова функционеры оставили лазейку для противоправных действий по отношению к детям». Арутюнян о повышении ценза

Sports.ru

Американский тренер Рафаэль Арутюнян высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.

"ISU взял 17-летний возраст с потолка" - Арутюнян о повышении ценза
Фото: Sports.ruSports.ru

– На прошлом конгрессе ISU этот вопрос даже не сумели вынести на рассмотрение, а после дела Камилы Валиевой все чуть ли не единогласно проголосовали…

– Соглашусь с этим утверждением, но все равно ISU 17-летний возраст взял с потолка. Как и предыдущие 15 лет, а

Как будут поступать функционеры, когда какая-нибудь сумасшедше мотивированная мамаша, неважно из какой страны, заявит: «Я заставляла свою дочь употреблять стероиды, чтобы добиться результата! Мы в нее столько вложили, что хотели получить отдачу. Она и попалась на допинге».

Естественно, девочке зададут вопрос, почему она подчинялась. И девочка ответит, что у нее выхода другого не было. Если бы она ушла из семьи, ею тут же бы заинтересовались органы опеки. До 18 лет юные спортсмены просто не могут нести юридическую ответственность.

С позиций физиологии 17 или 18 лет разница небольшая, но в юридическом плане огромная. Снова функционеры ISU оставили лазейку, которая позволяет совершать противоправные действия по отношению к детям. А взрослые при этом не пострадают, – сказал Арутюнян.

Фигурное катание,Камила Валиева,Рафаэль Арутюнян,
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