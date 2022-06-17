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43 минуты назад

Фигуристка Медведева рассказала, на что тратит деньги

Газета.Ru

Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала о том, что предпочитает тратить деньги на впечатления и эмоции, тем самым инвестируя в себя.

Фигуристка Медведева рассказала, на что тратит деньги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я трачу деньги на эмоции и впечатления, для меня это некая инвестиция в себя, я знаю, что могу быть более продуктивной, если у меня много всяких возможностей: куда-то слетать или сходить, для меня это очень важно. В вопросе финансов и инвестиций я доверяю семье, в моем случае маме, с ее поддержкой было куплено жилье, в котором я сейчас нахожусь, и был открыт свой бизнес – бренд", — передает слова Медведевой Sport24.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы. Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.

Ранее Евгения Медведева заявила, что расстроена решением Международного союза конькобежцев продлить отстранение россиян. Напомним, что российские спортсмены были отстранены от международных турниров по фигурному катанию до специального уведомления.

Фигурное катание,Евгения Медведева,
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