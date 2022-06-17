Фигуристка Медведева рассказала, на что тратит деньги

"Я трачу деньги на эмоции и впечатления, для меня это некая инвестиция в себя, я знаю, что могу быть более продуктивной, если у меня много всяких возможностей: куда-то слетать или сходить, для меня это очень важно. В вопросе финансов и инвестиций я доверяю семье, в моем случае маме, с ее поддержкой было куплено жилье, в котором я сейчас нахожусь, и был открыт свой бизнес – бренд", — передает слова Медведевой Sport24.