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24 минуты назад

Медведева рассказала о значительных доходах

Lenta.ru

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказал об отношении к деньгам. Об этом сообщает Sport24.

Медведева рассказала о значительных доходах
Фото: ТАССТАСС

«Прежде всего, деньги — это возможности. У меня, как и у каждого человека в нашей стране, есть и доходы, и расходы, значительные доходы, поэтому их надо сберегать и инвестировать», — рассказала спортсменка.

Россиянка также добавила, что часто тратит деньги на эмоции и впечатления.

«Для меня это некая инвестиция в себя, я знаю, что могу быть более продуктивной, если у меня много всяких возможностей: куда-то слетать или сходить», — добавила Медведева.

8 июня Медведева прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных турниров. Она призвала призвала атлетов сосредоточиться на внутренних соревнованиях, а болельщиков — поддержать их.

Фигурное катание,Евгения Медведева,
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