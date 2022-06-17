Российские фигуристы выступят по новым правилам ISU

Наши соревнования будут проводиться при новом судействе из трех компонентов. Какой смысл проводить соревнования со старым судейством из пяти компонентов, если мы ориентируемся на цифры, которые будут получать спортсмены в том числе за рубежом, чтобы в случае нашего допуска мы были готовы участвовать, соревноваться и бороться на равных?