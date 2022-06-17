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1 час назад

Фигуристов в возрасте от 14 лет допустят к взрослым соревнованиям предстоящего сезона в России

Sports.ru

Фигуристы в возрасте от 14 лет смогут участвовать во взрослых соревнованиях предстоящего сезона в России.

Российские фигуристы выступят по новым правилам ISU
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

«На этапы Гран-при России и на чемпионат России предстоящего сезона будут допускаться спортсмены, которым исполнилось 14 лет на 1 июля 2022 года. Это правила предыдущего года.

Наши соревнования будут проводиться при новом судействе из трех компонентов. Какой смысл проводить соревнования со старым судейством из пяти компонентов, если мы ориентируемся на цифры, которые будут получать спортсмены в том числе за рубежом, чтобы в случае нашего допуска мы были готовы участвовать, соревноваться и бороться на равных?

Наши судьи точно более квалифицированы, чем большинство тех, что сейчас судят», – сказал Коган.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о поэтапном повышении возрастного ценза: в следующем сезоне возраст останется прежним (15 лет), в сезоне-2023/24 поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 – до 17.

Фигурное катание,Александр Коган,
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