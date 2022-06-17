Зарубежным фигуристам назвали условия участия в российских турнирах

Фигуристы из-за рубежа смогут участвовать в турнирах, проводимых в России, но вне конкурса и в нейтральном статусе. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
«Есть жесткие правила ISU. Если две страны встречаются, то это является международными соревнованиями, но они в России запрещены. На любые международные соревнования нужно получать разрешение ISU, которое мы не получим», — подчеркнул он.
По этой причине участие зарубежных спортсменов возможно лишь вне конкурса, или же в том случае, если они представляют какой-либо клуб, объяснил Коган. «И то, в том случае, если соревнования будет проводить не федерация, а клуб», — добавил он.
«Вопрос о теоретическом участии иностранцев в нашем Гран-при мы поднимали до конгресса с оговоркой — если нас исключат из ISU. Но в целом мы готовы к участию иностранцев, если они согласятся на такие непростые условия», — добавил глава ФФККР.
Напомним, что 1 марта российских фигуристов по решению ISU отстранили от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Данное решение будет действовать до особого распоряжения либо совета, либо конгресса Международного союза конькобежцев. В этих условиях ФФККР решила провести внутреннюю серию Гран-при.