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1 час назад

Зарубежным фигуристам назвали условия участия в российских турнирах

Елена Прошина

Фигуристы из-за рубежа смогут участвовать в турнирах, проводимых в России, но вне конкурса и в нейтральном статусе. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Зарубежным фигуристам назвали условия участия в российских турнирах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть жесткие правила ISU. Если две страны встречаются, то это является международными соревнованиями, но они в России запрещены. На любые международные соревнования нужно получать разрешение ISU, которое мы не получим», — подчеркнул он.

По этой причине участие зарубежных спортсменов возможно лишь вне конкурса, или же в том случае, если они представляют какой-либо клуб, объяснил Коган. «И то, в том случае, если соревнования будет проводить не федерация, а клуб», — добавил он.

«Вопрос о теоретическом участии иностранцев в нашем Гран-при мы поднимали до конгресса с оговоркой — если нас исключат из ISU. Но в целом мы готовы к участию иностранцев, если они согласятся на такие непростые условия», — добавил глава ФФККР.

Напомним, что 1 марта российских фигуристов по решению ISU отстранили от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Данное решение будет действовать до особого распоряжения либо совета, либо конгресса Международного союза конькобежцев. В этих условиях ФФККР решила провести внутреннюю серию Гран-при.

Фигурное катание,Александр Коган,
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