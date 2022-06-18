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2 часа назад

Тарасова ответила фигуристке Трусовой фразой "надо искать дерьмо в себе"

Газета.Ruиещё 4

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова Александры Трусовой о том, что она была достойна золотой медали Олимпийских игр — 2022. Слова Тарасовой передает Sport24.

«Я считаю, программа Саши сделана на много лет вперед. Она вообще ни с кем не сравнима. Если бы откатала чисто, золото правда было бы ее. А если Саша катается грязно, то нет смысла о чем-то говорить и обижаться. Надо искать дерьмо в себе, а не в других, как говорил мой папа», — сказала Тарасова.

Трусова, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков. Исполнить все элементы Трусовой удалось на Олимпийских играх в Пекине, где она стала второй, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой. После оглашения результатов журналисты засняли момент, когда спортсменка сорвалась и заговорила о несправедливости и уходе из спорта.

На взрослом уровне Трусова становилась бронзовым призером чемпионата мира — 2021 и дважды выигрывала бронзовые медали чемпионата Европы. Спортсменка занимает второе место в рейтинге лучших фигуристок по версии Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, дала комментарий о высказывании Трусовой о том, что она заслужила золотую медаль Олимпийских игр своим прокатом.

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